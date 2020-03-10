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Bilal Çimen 68 yaşında

Bilal Çimen 68 yaşında
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Eldelek mahallesinden merhum Hatice ve merhum Hüseyin Çimen’in oğlu..Merhum İtimat Hanifi ve Sırma Benli’nin damadı Hatice Çimen’in eşi..Merhum Nevzat.İş Bankasından emekli İclal,İmral,Yunus Çimen kardeşlerin abisi.Neşe,Burcu ve Ezgi Çimen in babası,Mehmet Kuşoğlunun kayınbiraderi Cihangir Benlinin Eniştesi 1 torun sahibi Bilal Çimen 10 Mart 2020de İstanbulda kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.Cenazesi 11 Mart 2020 tarihinde Atakent/İstanbuldaki evinden alınarak öğle namazına müteakip Hacı Ömer Çetinsaya camiinde cenaze namazı kılınarak KAYABAŞI / İST mezarlığına defnedilecektir...
Taziye İçin
Kardeşi iclal
Tlf:0532 255 21 88
 Eşi Hatice
Tlf:0545 384 89 55

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Bahittin Saykın ALMANYA 6 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hamdi olgun 5 gün önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 4 gün önce

ALLAH rahmet eylesin.mekanı.cennet.olsun

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Hamdi Çimen 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. yakınlarına başsağlğı diliyorum.

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SELAHATTİN GÜMÜŞ 6 gün önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Atıf Nakiboğlu 6 gün önce

Ani bir kalp krizinden vefat eden Bilal Çimen'e Allah'tan rahmet dileriz,Çimen ailesi bireylerinin akraba ve sevenlerinin başı sağolsun.

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hacı ünal 6 gün önce

Allah rahmet eylesin.mekani cennet olsun

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Muharrem GÜLBAY 6 gün önce

Merhuma Allahtan rahmet dilerim mekânı cenneti ala olsun Allahım merhametiyle yargılansın Allah yakınlarına sabırlar versin

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