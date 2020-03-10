Bilal Çimen 68 yaşında
10 Mart 2020 Salı 18:49
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
ALLAH rahmet eylesin.mekanı.cennet.olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. yakınlarına başsağlğı diliyorum.
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah.
Ani bir kalp krizinden vefat eden Bilal Çimen'e Allah'tan rahmet dileriz,Çimen ailesi bireylerinin akraba ve sevenlerinin başı sağolsun.
Allah rahmet eylesin.mekani cennet olsun
Merhuma Allahtan rahmet dilerim mekânı cenneti ala olsun Allahım merhametiyle yargılansın Allah yakınlarına sabırlar versin
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.