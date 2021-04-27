Mehre mahallesinden Mehmet ve merhume Cennet Altay ailesinin oğlu, Durdane Altay'ın eşi, Selçuk, Serdal, Serkan ve Sefa Altay kardeşlerin babası, Bilal Altay vefat etmiştir.
Cenazesi 28 Nisan 2021 Çarşamba günü öğle namazından sonra, Hocazade caminde kılınarak Hocazade mezarlığına defin edilecektir.
Kuranı Kerimi, Cumhuriyet mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulu karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 534 955 50 13 oğlu Serkan Altay
0 544 360 62 96 oğlu Selçuk Altay
Bilal Altay 62 yaşında,
27 Nisan 2021 Salı 22:51
Mehre mahallesinden Mehmet ve merhume Cennet Altay ailesinin oğlu, Durdane Altay'ın eşi, Selçuk, Serdal, Serkan ve Sefa Altay kardeşlerin babası, Bilal Altay vefat etmiştir.