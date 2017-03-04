Âbide Kaya 91 yaşında

Güblüce mahallesinden Halil-Emine Kaya ailesinin kızı, Tutcu Mustafa namı ile anılan merhum Mustafa Kaya’nın eşi, belediyeden emekli Ahmet, İhsan, Hüseyin, Necibe, Bedriye, Hacer, Fadime ve merhume Nuriye kaya kardeşlerin annesi, merhum Sami Karalar, merhum Yaşar Kıvcı, Kızılcaoba eski Camii İmamı (emekli)Mustafa Doğan, merhum Hacı Kuyucu ve Cihan Karcı bacanakların kayınvalidesi, 39 torun ninesi, 15 de torun çocuğu büyük annesi Âbide Kaya; 04 Mart 2017 günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuş, cenazesi aynı gün ikindi namazını müteakip Hocazâde Camiinde kılınarak toprağa verilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i; Saraykent 2. Mesken 5. Blok oğlu Hüseyin Kaya’nın evinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar;
Oğlu Ahmet; 0 505 573 90 90,
Oğlu Hüseyin; 0 541 242 32 82,
Damadı Mustafa Doğan; 0 544 558 46 34.