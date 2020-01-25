Besey Ocak 82 yaşında,

Demircilik mahallesinden merhum Celal Ocak'ın eşi, Mirallı'dan İbrahim ve Besey Doğan ailesinin kızı, merhum Kemal, Gülsüm, Mehmet, Cafer, Döndü, şehit Ali Ocak, Sağlık personeli Mustafa, Sibel ve Aytaç Ocak kardeşlerin annesi, Hüseyin Bağ ve Rıdvan Varol'un kayınvalidesi Besey 25 Ocak 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi 26 Ocak 2020 Pazar günü Demircilik Cemevinden alınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Demircilik Cemevinde yapılacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 536 418 41 70 oğlu Mustafa Ocak
0 344 437 10 34 ev
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun