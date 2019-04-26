Elbistan eşrafından merhum Mehmet ve Nazlı Doğan'ın oğlu; Nuri Hocalar kabilesinden merhum Abdurrahman Yüce'in damadı, Rahime Doğan'ın eşi; Selma Pamuk, Türkan Karaoğlan, Aydan Danacı, Mernuş ve Yaşar Doğan kardeşlerin Babası, Mükremin Doğan ve Merhume Yüksel Eser'in Abileri Muhasebeci Mehmet Pamuk ve Mehmet Karaoğlan'ın kayınpederi Marangoz Bektaş Doğan vefat etmiştir. Cenazesi 27 Nisan Cumartesi Günü (Yarın) Öğle namazını müteakip Elbistan Ulu Camii'nden namazı kılınarak defnedilecektir.
TAZİYE EVİ: Kızılcaoba Mahallesi Veysel Karani Caddesi Ferzan 2 Apartmanı (Ketizmen Yolundaki A101 Karşısı)
Not: Kur'anı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye tel:
Mernuş Doğan : 0 542 275 50 53
Yaşar Doğan :0 544 373 52 19
Bektaş Doğan 84 yaşında
Bektaş Doğan 84 yaşında
26 Nisan 2019 Cuma 18:47
Elbistan eşrafından merhum Mehmet ve Nazlı Doğan'ın oğlu; Nuri Hocalar kabilesinden merhum Abdurrahman Yüce'in damadı, Rahime Doğan'ın eşi; Selma Pamuk, Türkan Karaoğlan, Aydan Danacı, Mernuş ve Yaşar Doğan kardeşlerin Babası, Mükremin Doğan ve Merhume Yüksel Eser'in Abileri Muhasebeci Mehmet Pamuk ve Mehmet Karaoğlan'ın kayınpederi Marangoz Bektaş Doğan vefat etmiştir. Cenazesi 27 Nisan Cumartesi Günü (Yarın) Öğle namazını müteakip Elbistan Ulu Camii'nden namazı kılınarak defnedilecektir.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun .tüm doğan ailesine sabır versin.
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim sevenlerine sabir versin inşaAllah
El hükmü lillah ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun Mehmet abi nezninde eşinine evlatlarına yakınlarına baş sağlığı diliyorum
Allahımm mekanını cennet eylesin rahime teyzenin ve evlatlarının başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya