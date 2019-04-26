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Bektaş Doğan 84 yaşında

Bektaş Doğan 84 yaşında

Bektaş Doğan 84 yaşında

Elbistan eşrafından merhum Mehmet ve Nazlı Doğan'ın oğlu; Nuri Hocalar kabilesinden merhum Abdurrahman Yüce'in damadı, Rahime Doğan'ın eşi; Selma Pamuk, Türkan Karaoğlan, Aydan Danacı, Mernuş ve Yaşar Doğan kardeşlerin Babası, Mükremin Doğan ve Merhume Yüksel Eser'in Abileri Muhasebeci Mehmet Pamuk ve Mehmet Karaoğlan'ın kayınpederi Marangoz Bektaş Doğan vefat etmiştir. Cenazesi 27 Nisan Cumartesi Günü (Yarın) Öğle namazını müteakip Elbistan Ulu Camii'nden namazı kılınarak defnedilecektir.
TAZİYE EVİ: Kızılcaoba Mahallesi Veysel Karani Caddesi Ferzan 2 Apartmanı (Ketizmen Yolundaki A101 Karşısı)
Not: Kur'anı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye tel:
Mernuş Doğan : 0 542 275 50 53
Yaşar Doğan :0 544 373 52 19

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Hacı Durdu CEHİZ 3 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Yilmaz kalkan 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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mustafa akıl 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun .tüm doğan ailesine sabır versin.

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Mehmet pamir (izmir) 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim sevenlerine sabir versin inşaAllah

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Mustafa Çolak /Bursa 4 hafta önce

El hükmü lillah ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun Mehmet abi nezninde eşinine evlatlarına yakınlarına baş sağlığı diliyorum

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Suzan çıtak 4 hafta önce

Allahımm mekanını cennet eylesin rahime teyzenin ve evlatlarının başı sağolsun

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Hüseyin önat 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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