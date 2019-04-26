Bektaş Doğan 84 yaşında

Elbistan eşrafından merhum Mehmet ve Nazlı Doğan'ın oğlu; Nuri Hocalar kabilesinden merhum Abdurrahman Yüce'in damadı, Rahime Doğan'ın eşi; Selma Pamuk, Türkan Karaoğlan, Aydan Danacı, Mernuş ve Yaşar Doğan kardeşlerin Babası, Mükremin Doğan ve Merhume Yüksel Eser'in Abileri Muhasebeci Mehmet Pamuk ve Mehmet Karaoğlan'ın kayınpederi Marangoz Bektaş Doğan vefat etmiştir. Cenazesi 27 Nisan Cumartesi Günü (Yarın) Öğle namazını müteakip Elbistan Ulu Camii'nden namazı kılınarak defnedilecektir.

TAZİYE EVİ: Kızılcaoba Mahallesi Veysel Karani Caddesi Ferzan 2 Apartmanı (Ketizmen Yolundaki A101 Karşısı)

Not: Kur'anı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye tel:

Mernuş Doğan : 0 542 275 50 53

Yaşar Doğan :0 544 373 52 19