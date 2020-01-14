Bekir Tap 86 yaşında
Bekir Tap 86 yaşında
14 Ocak 2020 Salı 10:49
Ölüm bir son değil başlangıçtır. Ölen de yok olmaz. Allah sevdiği kulunu yanına alırmış. Allahım tap ve bal ailelerine yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabırlar versin, başınız sağ olsun Merhumun yeri nur mekânı cennet olsun, .(İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciğun
Allah rahmeet eylesin başınız sağ olsun İSTNBL/SİLİVRİ
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Bekir Amcama siyanet versin rahmet etsin. Kalanlarına sabırlar versin.
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun kabri nurla dolsun,yakınlarının başı sağolsun.
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Merhum Bekir Amcamıza Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya