Bekir Tap 86 yaşında

Çalış Mahallesin’den Merhum Abuseyf ve Sultan Tap’ın oğlu Merhum Ali ve Ümmüs Bal’ın damadı Sultan Tap’ın eşi Merhum Durmuş , Selami , Müslüm , Mustafa Tap , Resmiye Deniz , Ayten Çetin , Hüsniye Polat kardeşlerin babaları; Hacı Veli , Ali , Şükrü , Mehmet Tap , Meryem Çetin , Döndü Küsmüş , Hatice tap kardeşlerin abileri ; Durdu Deniz , Alaaddin Çetin , Ramazan Polat’ın kayınbabaları ; Cuma ve Nurettin Bal’ın enişteleri İlhan , Erdoğan , Yunus Tap’ın amcaları Bekir Tap vefat etmiştir. Cenazesi 14 Ocak salı günü ikindi namazına müteakip Çalış Mahallesi’nde kılınacak namazın ardından aile mezarlığına defnedilecektir Kur-an’ı Kerimi Cumhuriyet Mahallesi Kentpark kuzeyi kendi hanesinde okunacaktır