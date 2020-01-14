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Bekir Tap 86 yaşında

Bekir Tap 86 yaşında

Bekir Tap 86 yaşında

   Çalış Mahallesin’den Merhum Abuseyf ve Sultan Tap’ın oğlu Merhum Ali ve Ümmüs Bal’ın damadı Sultan Tap’ın eşi Merhum Durmuş , Selami , Müslüm , Mustafa Tap , Resmiye Deniz , Ayten Çetin , Hüsniye Polat kardeşlerin babaları; Hacı Veli , Ali , Şükrü , Mehmet Tap , Meryem Çetin , Döndü Küsmüş , Hatice tap kardeşlerin abileri ; Durdu Deniz , Alaaddin Çetin , Ramazan Polat’ın kayınbabaları ; Cuma ve Nurettin Bal’ın enişteleri İlhan , Erdoğan , Yunus Tap’ın amcaları Bekir Tap vefat etmiştir. Cenazesi 14 Ocak salı günü ikindi namazına müteakip Çalış Mahallesi’nde kılınacak namazın ardından aile mezarlığına defnedilecektir Kur-an’ı Kerimi Cumhuriyet Mahallesi Kentpark kuzeyi kendi hanesinde okunacaktır

Yerel Manşetler
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Hacı Durdu CEHİZ 10 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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YUSUF KOZANOĞLU 9 saat önce

Ölüm bir son değil başlangıçtır. Ölen de yok olmaz. Allah sevdiği kulunu yanına alırmış. Allahım tap ve bal ailelerine yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabırlar versin, başınız sağ olsun Merhumun yeri nur mekânı cennet olsun, .(İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciğun

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gökhan karakaş 9 saat önce

Allah rahmeet eylesin başınız sağ olsun İSTNBL/SİLİVRİ

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huzeyfe 9 saat önce

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Bekir Amcama siyanet versin rahmet etsin. Kalanlarına sabırlar versin.

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Osman Şahin İzmir 9 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun kabri nurla dolsun,yakınlarının başı sağolsun.

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Kemal Götürler 8 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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Bahittin Saykın ALMANYA 7 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Ömer POLAT 7 saat önce

Merhum Bekir Amcamıza Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

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