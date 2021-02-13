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Bekir Mehmet Per 56 yaşında

Bekir Mehmet Per 56 yaşında
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Nurhak ilçesi merkez mahallesinden merhum Bekir Halil Per ve Fatma Perin oğulları , Ankara'da hemşire Seher Perin eşi, Gıda mühendisi Esra Per, mimar onur Perin babaları ,Fransa Nancy yaşayan Bekir Ali, Bekir ,Süleyman , Mustafa, Nusret , Elbistan Altınbaşar fırın Muhasebecisi Haydar Per, Nurhak ta Edebiyat öğretmeni Müslüm Per kardeşlerin kardeşi Ankara'da emekli fizik öğretmeni Bekir Mehmet Per ,12 Şubat 2021günü vefat etmiştir. Cenazesi bugün (13 Şubat 2021) ikindi namazından sonra Nurhak ilçesi aile mezarlığında defnedilecektir. Taziye için telefonlar: Kardeşi Müslüm Per:0505 388 05 38 .Kardeşi Haydar Per:0533 544 65 76

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