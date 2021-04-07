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Bekir Karalar 54 yaşında

Bekir Karalar 54 yaşında
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Bekir Karalar 54 yaşında

Hacer Karalar'ın eşi, İboşlar kabilesinden merhum fırıncı Mustafa ve merhume Ayşe Karalar'ın oğlu. merhum Tapu müdürü Mehmet Karalar, merhume Sevgi ve Aysel, Nurten, Ayten kardeşlerin kardeşi, Gardiyan emeklisi Ekinözlü Mustafa Ezgin'in damadı, öğretmen emeklisi Ahmet Dokuyucu ve Esvet Karalar, merhum Eyüp Altıntop, Şeker'den emekli Memet Hamamcı ve Nejdet Doğan'ın kayınbiraderi. Burak ve Ceren kardeşlerin babası, iki torun dedesi Bekir Karalar 6 Nisan Salı günü  İstanbul'da vefat etmiştir. İstanbul'da Ayazağa mezarlığına defnedilmiştir.

Taziye telefonu:

Burak Karalar (Oğlu): 0539 811 15 91

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Karalar 54 Yaşında
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