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Bekir Kalkan

Bekir Kalkan
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Maliyeden emekli Ali Kalkan, Serpil Cücük, Sermin Çivici, Nermin Küpeli’nin babaları Hakkı Cücük, Selahattin Çivici, Orhan Küpeli’nin kayın abası, Köprübaşı mahallesi muhtarı Mehmet Cücük ve Murat Cücük, Onur Cücük’ün dedeleri, kunduracı eşraflarından Bekir Kalkan vefat etmiştir. 18 Mayıs 2020 tarihinde Pınarbaşı camiinde kalınıp Pınarbaşı mezarlığına defnedilmiştir.
Taziye Telefonları:
Oğlu Ali Kalkan 0532 673 60 19
Torunu Murat Cücük 0543 228 12 46
Torunu Mehmet Cücük 0543 681 83 80
Torunu Onur Cücük 0545 487 00 06


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