Bekir Doğan 78 yaşında

Uncular mahallesi Höplek mezrasından Bekir-Elif Doğan ailesinin oğlu, Hacı Mevlüt Kılınç'ın damadı, Hacı Mehmet ve merhum Durdu Doğan'ın abisi, Mustafa, Bayram, Sami, Yusuf, Ali, Ayşe, Meral, Şükran ve Dilek Doğan kardeşlerin babası, Hulusi Doğan,Yusuf Bütün, Hüseyin Yıldırım ve İhsan Polat'ın kayınbabası, 30 kadar torun dedesi, Bekir Doğan, 14 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefonlar: 0 539 734 58 22 oğlu Mustafa, 0 533 511 28 64 oğlu Bayram.
Allah rahmet eylesin ailesine ve yakınlarına başsaglıgı dileri