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Bekir Doğan 78 yaşında

Uncular mahallesi Höplek mezrasından Bekir-Elif Doğan ailesinin oğlu

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Bekir Doğan 78 yaşında

Uncular mahallesi Höplek mezrasından Bekir-Elif Doğan ailesinin oğlu, Hacı Mevlüt Kılınç'ın damadı, Hacı Mehmet ve merhum Durdu Doğan'ın abisi, Mustafa, Bayram, Sami, Yusuf, Ali, Ayşe, Meral, Şükran ve Dilek Doğan kardeşlerin babası, Hulusi Doğan,Yusuf Bütün, Hüseyin Yıldırım ve İhsan Polat'ın kayınbabası, 30 kadar torun dedesi, Bekir Doğan, 14 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefonlar: 0 539 734 58 22 oğlu Mustafa, 0 533 511 28 64 oğlu Bayram.

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Hüseyin KORKMAZ Adana 2 ay önce

Allah rahmet eylesin ailesine ve yakınlarına başsaglıgı dileri

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Seda karataş 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun canım dedemm..

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM BEKİR DOĞAN EFENDİYE CENABI HAKTAN RAHMET AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Ali DOĞAN 2 ay önce

Canım Babam Allah Rahmet Eylesin Mekanın Cennet Olsun İnşAllah.

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Isimsiz 2 ay önce

Rabbim mekqnini cennet eylesin.Rabbim gunahlarini af eylesin.

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YUSUF KOZANOĞLU 2 ay önce

Fani dünyadan hak dünyaya göç eden beyefendiye Cenab-ı haktan rahmet ve mağfiret dilerim, yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabr-ı cemil niyaz dilerim merhumun makamı cennet olsun .19.10.2016

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