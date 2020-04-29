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Behsat Can 81 yaşında,

Behsat Can 81 yaşında,
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Darende Karaoğuz (Şabik)mahallesinden olup Elbistan Güneşli Mahallesinde ikamet eden Mehmet ve Halime Can ailesinin oğlu, Mustafa, Cemil, Mehmet, Sayim, Sait, Abdullah, Zeliha ve Halime Can kardeşlerin babası, Mesut Sağlam ve Mehmet Canpolat'ın kayınbabası, Radyocu Behsat namı ile anılan Behsat Can 1 yıl önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.
Cenazesi 29 Nisan 2020 Çarşamba günü ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar :
0 533 568 85 95 oğlu Cemil
0 505 545 11 70 oğlu Abdullah


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Anahtar Kelimeler:
Can 81 YaşındaBehsat
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