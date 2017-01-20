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Behsat Balyemez 31 yaşında

Kızılcoba Mahallesinden Devlet Hastanesi Döner Sermaye’den emekli Hacı Mehmet ve Ayşe Balyemez ailesinin oğlu,

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Behsat Balyemez 31 yaşında

Kızılcoba Mahallesinden Devlet Hastanesi Döner Sermaye’den emekli Hacı Mehmet ve Ayşe Balyemez ailesinin oğlu, Taşoluklu Ömer Balyemez’in torunu, Ömer, Aslı ve Münevver Balyemez’in abisi, Mesut Topsakal ve Gökhan Süt bacakların kayınbiraderi, Veli Gümüş, Hanifi, Ahmet, Ali İhsan, Merhum Tahsin, Merhum İbrahim, Merhum Mehmet Günalmış ve Alaaddin Günalmış’ın yeğenleri, Behsat Balyemez, elim bir kaza sonucu 19 Ocak 2017 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 20 Ocak 2017 günü ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Taşoluk mevkiinde Kendi Hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 541 413 45 70 Ali İhsan Günalmış,

0 553 617 71 58 Hacı Mehmet Balyemez.

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