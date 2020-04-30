Behiye Dağ 69 yaşında

Mehmet ve Fatma Çamlıbel'in kızı; TKİ’den emekli Ahmet Dağ’ın eşi, Murat, Mesut, Mustafa, Vedat Dağ ve Neşe, Nesrin, Binnaz, Suna, Yeter, Hatice, Yıldız, Türkan, Döne kardeşlerin anneleri Osman Tontuş, Fatih Arık, Cemil Arık, İrfan Sarı, Taha Arslan, Bayram Çankal, Ahmet Kaya bacanakların kayınvalidesi Behiye Dağ vefat etmiştir. Cenazesi 30 Nisan 2020 Perşembe günü ikindin namazına müteakip Tepebaşı Yenicaminde kılınarak tepebaşı mezarlığına defnedilecektir .
Taziye telefonları:
0542 830 60 46 Mustafa
0546 463 36 44 Vedat
Taziye telefonları:
0542 830 60 46 Mustafa
0546 463 36 44 Vedat