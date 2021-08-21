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Bedri Çıtak 89 yaşında

Bedri Çıtak 89 yaşında
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Bedri Çıtak 89 yaşında

Akpınar mahallesinden Emin ve Fadime Çıtak ailesinin oğlu, Mustafa ve Hacı Emine Çıtak ailesinin damadı, Akpınar mah. eski Muhtarı İsmail Çıtak, Pancar Koop. personeli Ömer Çıtak ve Sevim Tunç kardeşlerin babası, Şeker Fabrikasından emekli Ahmet Tunç'un kayınpederi, Mediha Çıtak, Muhsin Çıtak, Müzeyyen Güzel ve  Nazlı Narin kardeşlerin kardeşi, eski Akpınar Muhtarı Bedri Çıtak 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip Akpınar camii'nde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar :

0 546 447 11 11 oğlu İsmail Çıtak

0 535 420 74 71 oğlu Ömer Çıtak 

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Bedri Çıtak 89 Yaşında
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