Bedevi Yeleğen 72 yaşında,

Kızılcaoba mahallesinden Mehmet ve Nazlı Yeleğen ailesinin oğlu, Hasan ve Fadime Ünsal ailesinin damadı, Yüksel Yeleğen'in eşi, Bedriye, Hikmet, Mükerrem ve Esvet Yeleğen kardeşlerin kardeşi, Nurben Akıncı, İzmir'de esnaf Nadir, Faruk ve Jale Yeleğen kardeşlerin babası, Şeker Fabrikasından emekli Sadi ve Emrullah Ünsal'ın eniştesi, 9 torun dedesi, Hakan Akıncı’nın kayınpederi Şeker Fabrikasından emekli aşçı Bedevi Yeleğen 14 Mayıs 2019 Salı günü İzmir'de vefat etmiştir. Cenazesi bugün İzmir'de ikindi namazına müteakip Menemen Koyundere Fafih Camiinde cenaze namazı kılınarak Koyundere mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı ve Taziyesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon :

0 506 858 29 12 oğlu Nadir