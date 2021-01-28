Bayram Yıldırım 67 yaşında
28 Ocak 2021 Perşembe 15:26
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
ALLAH RAHMET ETSİN MEKANI CENNET OLSUN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNDEN İYİ BİR İNSANDI.YAKINLARININ BAŞI SOĞ OLSUN.
Elbisran endüstri meslek lisesi 97/99 matamatik öğretmenim Allah Rahmet eylesin mekanın cennet olsun hocam geride kalan ailesine ve akınlarına başsağlığı diliyirum
Allah'ım rahmet etsin Mekanı cennet olsun inşaAllah tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum..
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
(ALLAH) rahmet eylesin mekanı cennet olsun ruhu şat olsun inşAllah rabbim ailesi ve yakınlarına sabır ihsan etsin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah hocam