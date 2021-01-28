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Bayram Yıldırım 67 yaşında

Bayram Yıldırım 67 yaşında

Afşin Çoğulhan Mahallesinden olup, Orhangazi Mahallesinde ikamet eden, Döne Yıldırım’ın eşi, Hakan, Hilal, Gökhan, Sibel Yıldırım’ın babaları, Bahadır Taphasan ve Kemal Pasin’in kayınbabası emekli öğretmen Bayram Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi 28 Ocak 2021 günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nden kaldıracak ve Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Taziye adresi; Orhangazi Mahallesi Dede Korkut Caddesi kendi hanesindedir.
Taziye için telefonları
Hakan Yıldırım; 0505 892 39 93
Gökhan Yıldırım; 0536 939 88 43

Yerel Manşetler
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Bayram Yıldırım 67 Yaşında
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Cuma Gerek 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah hocam

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Ali Akarsu Istanbul 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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İLYAS KAR 9 saat önce

ALLAH RAHMET ETSİN MEKANI CENNET OLSUN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNDEN İYİ BİR İNSANDI.YAKINLARININ BAŞI SOĞ OLSUN.

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Suat kaya 8 saat önce

Elbisran endüstri meslek lisesi 97/99 matamatik öğretmenim Allah Rahmet eylesin mekanın cennet olsun hocam geride kalan ailesine ve akınlarına başsağlığı diliyirum

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Hac YANAR İSTANBUL 8 saat önce

Allah'ım rahmet etsin Mekanı cennet olsun inşaAllah tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum..

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Adem Kancı 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Adem durmaz 8 saat önce

(ALLAH) rahmet eylesin mekanı cennet olsun ruhu şat olsun inşAllah rabbim ailesi ve yakınlarına sabır ihsan etsin

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Çetin Saykın Almanya 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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