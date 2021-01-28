Bayram Yıldırım 67 yaşında

Afşin Çoğulhan Mahallesinden olup, Orhangazi Mahallesinde ikamet eden, Döne Yıldırım’ın eşi, Hakan, Hilal, Gökhan, Sibel Yıldırım’ın babaları, Bahadır Taphasan ve Kemal Pasin’in kayınbabası emekli öğretmen Bayram Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi 28 Ocak 2021 günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nden kaldıracak ve Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Taziye adresi; Orhangazi Mahallesi Dede Korkut Caddesi kendi hanesindedir.

Taziye için telefonları

Hakan Yıldırım; 0505 892 39 93