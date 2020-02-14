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Bayram Sert

Bayram Sert
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 Palavar Mahallesinden merhum Sait Sert'in oğlu, , Ali ve Ümmü Gülsüm Sönmez’in damadı, Recep, Hacı, Habibe,Meryem ve merhum Fadime kardeşlerin kardeşi; Yusuf, Bünyamin, Ramazan, Zeynep,Fadime ve Gürcü kardeşlerin babaları Bayram Sert vefat etmiştir.Cenazesi 15 Şubat 2020 Cumartesi öğle namazına müteakip Tepebaşı Yeni Camiinde namazı kılınarak Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir Kur'an-ı Kerim'i Tepebaşı Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Tel:0(544) 849 69 00 Oğlu Bünyamin Sert

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