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Bayram Polat 52 yaşında

Bayram Polat 52 yaşında
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Emekli polis memuru Şıhhamit Polat’ın oğlu, Emine Polat’ın eşi;  Simay, Umut kardeşlerinin babaları, Haydar, Metin, Eser, Gülser Hatice kardeşlerinin abisi,  Yusuf Doğan,  İsmail Gül, İsrafil Şahan’ın kayınbiraderi, Hamit Polat’ın yeğeni, Trabzon vergi dairesinde memur Bayram Polat vefat etmiştir. Cenazesi tepebaşı mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Yaşam Hastanesi acil karşısı köprübaşı apartmanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonları

Yusuf Doğan 0544 442 26 46

Tekin Polat 0542 643 41 34

Metin Polat 0505 468 74 91

Haydar Polat 0543 608 53 57


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Bayram Polat 52 Yaşında
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