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Bayram Özsoy 79 yaşında

Bayram Özsoy 79 yaşında
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Türkören Mahallesi’nden merhum eğitim Abdullah ve Vatan Özsoy’un oğlu, merhum İbrahim, Mehmet, Yemliha ve Hasan Özsoy ile Zeynep Biber kardeşlerin kardeşi, Mustafa, Tayfur, Orhan, Solmaz, Songül ve Nergiz Özsoy kardeşlerin babası, Ali Özsoy, Şahin Bahçıvan ve Mehmet Ali Öksüz bacanakların kayınbabası, Hacı Mehmet, Akif ve Abdullah Özsoy kardeşlerin amcası, Mehmet ve İbrahim Biber kardeşlerin dayısı, İbrahim İşbaşaran’ın eniştesi Bayram Özsoy vefat etmiştir. Cenazesi, 15 Ağustos Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yeşilyurt Mahallesi Eşref Sokak No: 8’de okunacaktır.


Taziye için telefonlar:


0505 353 8593 kardeşi Hasan Özsoy
0544 766 8470 oğlu Orhan Özsoy.


Yerel Manşetler
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Bayram Özsoy 79 Yaşında
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