Afşin Karagöz mahallesinden merhum Ali Öncel’in oğlu, Hacer Öncel’in eşi, Murat, Nadile ve Sevgi Öncel kardeşlerin babası, Mustafa, Safiye ve Hacer Öncel kardeşlerin kardeşi, Güvercinlik mahallesinden merhum Cuma Genç’in damadı, Bayram Öncel 17 Mart 2020 Salı günü vefat etmiştir.
Cenazesi bugün ikindin namazını müteakiben Gariplik camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Kerim’i Kızılcaoba mahallesi Halk eğitim binası arkasında kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için kardeşi Mustafa; 0544 924 24 94, oğlu Murat:0545 421 63 22
Bayram Öncel 60 yaşında
17 Mart 2020 Salı 12:42
Afşin Karagöz mahallesinden merhum Ali Öncel’in oğlu, Hacer Öncel’in eşi, Murat, Nadile ve Sevgi Öncel kardeşlerin babası, Mustafa, Safiye ve Hacer Öncel kardeşlerin kardeşi, Güvercinlik mahallesinden merhum Cuma Genç’in damadı, Bayram Öncel 17 Mart 2020 Salı günü vefat etmiştir.