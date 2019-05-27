Aslen Fakıoğlu Mahallesi Tepebaşı Mezrasından merhume İnsaf Kaya’nın eşi, Hamit, Yusuf, Kenan, Hüseyin, Sevda ve Emiş kardeşlerin babası, Fevzi, Celal, Hasan, Ramazan, Mevlüt, Sernaz Kuş kardeşlerin kardeşi, Reşit kalkan ve İbrahim Güzel bacanakların kayınbabası Bayram Kaya 80 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı, 28 Mayıs 2019 Salı günü öğle namazına müteakiben Tepebaşı Yeni Cami’inde kılınacaktır. Cenazesi, Tepebaşı mezarlığında defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Tepebaşı Mahallesi Ravza Kursu’nun ilerisi eski mezarlık yanındaki hanelerinde okunacaktır.
Bayram Kaya 80 yaşında
Bayram Kaya 80 yaşında
27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:51
Aslen Fakıoğlu Mahallesi Tepebaşı Mezrasından merhume İnsaf Kaya’nın eşi, Hamit, Yusuf, Kenan, Hüseyin, Sevda ve Emiş kardeşlerin babası, Fevzi, Celal, Hasan, Ramazan, Mevlüt, Sernaz Kuş kardeşlerin kardeşi, Reşit kalkan ve İbrahim Güzel bacanakların kayınbabası Bayram Kaya 80 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı, 28 Mayıs 2019 Salı günü öğle namazına müteakiben Tepebaşı Yeni Cami’inde kılınacaktır. Cenazesi, Tepebaşı mezarlığında defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Tepebaşı Mahallesi Ravza Kursu’nun ilerisi eski mezarlık yanındaki hanelerinde okunacaktır.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Ölüm geldi aldı sevenlerimizi, Allahın takdiri uygun gördü aldı ahirete, dualarımız sevdiklerimizle başınız sağolsun İyi dileklerim sizlerle.Mekanı Cennet olur işAllah.
Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.