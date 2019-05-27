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Bayram Kaya 80 yaşında

Bayram Kaya 80 yaşında

Bayram Kaya 80 yaşında

Aslen Fakıoğlu Mahallesi Tepebaşı Mezrasından merhume İnsaf Kaya’nın eşi, Hamit, Yusuf, Kenan, Hüseyin, Sevda ve Emiş kardeşlerin babası, Fevzi, Celal, Hasan, Ramazan, Mevlüt, Sernaz Kuş kardeşlerin kardeşi,  Reşit kalkan ve İbrahim Güzel bacanakların kayınbabası Bayram Kaya 80 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı, 28 Mayıs 2019 Salı günü öğle namazına müteakiben Tepebaşı Yeni Cami’inde kılınacaktır. Cenazesi, Tepebaşı mezarlığında defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Tepebaşı Mahallesi Ravza Kursu’nun ilerisi eski mezarlık yanındaki hanelerinde okunacaktır.

 Taziye için telefon: 0536 834 5849

 

 

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Çetin Saykın Almanya 6 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 6 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Aydemir ÜNLÜ (Denizli) 6 saat önce

Ölüm geldi aldı sevenlerimizi, Allahın takdiri uygun gördü aldı ahirete, dualarımız sevdiklerimizle başınız sağolsun İyi dileklerim sizlerle.Mekanı Cennet olur işAllah.

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