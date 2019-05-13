Nurhak ilçesi Kullar mahallesinden Mehmet ve Özden Kaya ailesinin oğlu, Ali, Muzaffer, Ramazan ve Veli Kaya'nın yeğeni, Ayşe ve Muzaffer Kaya kardeşlerin kardeşi, Mustafa Özer'in kaynı Bayram Kaya uzun yıllar muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek 12 Mayıs 2019 pazar günü vefat etmiştir.
Taziye için telefon :
0 538 702 41 39 babası Mehmet Kaya
Bayram Kaya 22 yaşında,
Bayram Kaya 22 yaşında,
13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:57
Nurhak ilçesi Kullar mahallesinden Mehmet ve Özden Kaya ailesinin oğlu, Ali, Muzaffer, Ramazan ve Veli Kaya'nın yeğeni, Ayşe ve Muzaffer Kaya kardeşlerin kardeşi, Mustafa Özer'in kaynı Bayram Kaya uzun yıllar muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek 12 Mayıs 2019 pazar günü vefat etmiştir.
Allah rahmet eylesin
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin!
Allah Rahmet Eylesin MANİSA
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah