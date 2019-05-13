Bayram Kaya 22 yaşında,

Nurhak ilçesi Kullar mahallesinden Mehmet ve Özden Kaya ailesinin oğlu, Ali, Muzaffer, Ramazan ve Veli Kaya'nın yeğeni, Ayşe ve Muzaffer Kaya kardeşlerin kardeşi, Mustafa Özer'in kaynı Bayram Kaya uzun yıllar muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek 12 Mayıs 2019 pazar günü vefat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Kullar mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

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0 538 702 41 39 babası Mehmet Kaya