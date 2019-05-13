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Bayram Kaya 22 yaşında,

Bayram Kaya 22 yaşında,

Bayram Kaya 22 yaşında,

Nurhak ilçesi Kullar mahallesinden Mehmet ve Özden Kaya ailesinin oğlu,  Ali, Muzaffer, Ramazan ve Veli Kaya'nın yeğeni, Ayşe ve Muzaffer Kaya kardeşlerin kardeşi, Mustafa Özer'in kaynı Bayram Kaya uzun yıllar muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek 12 Mayıs 2019 pazar günü vefat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Kullar mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon :
0 538 702 41 39 babası Mehmet Kaya 

 

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Yılmaz kalkan 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Sait anteplioglu 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 1 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Çetin Saykın Almanya 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Mevlüt ÇANAK 7 gün önce

ALLAH rahmet eylesin!

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Murtaza AKKUŞ 2 gün önce

Allah Rahmet Eylesin MANİSA

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