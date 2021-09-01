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Bayram Gözüaçık 86 yaşında

Bayram Gözüaçık 86 yaşında
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Aslen Alemdar mahallesinden olup, Afşin Kale Mahallesi'nde ikamet eden, Milli Eğitim Müfettişi Samettin Gözüaçık, TKİ'den emekli, Çelikler Holding çalışanı, Mehmet Gözüaçık, Necip Fazıl Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni Cuma Gözüaçık'ın babası, Bayram Gözüaçık vefat etmiştir. Cenazesi 1 Eylül 2021 Çarşamba günü (bugün) öğle saat 13.00 'de Afşin asri mezarlığında cenaze namazı kılınarak, Afşin asri mezarlığa defnedilecektir. Kur'an-ı ve taziyesi Kale Mahallesi'nde ikamet eden oğlu Mehmet Gözüaçık'ın evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

Oğlu Samettin Gözüaçık 0505 357 83 38

Oğlu Mehmet Gözüaçık 0532 332 73 64

Oğlu Cuma Gözüaçık 0532 266 16 43

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Bayram Gözüaçık 86 Yaşında
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