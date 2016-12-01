Bayram Doğan 70 yaşında

Aslen Doğan mahallesinden olup Güneşli Mahallesinde oturan merhum Mevlüt Mustafa – merhume Nazife Deli ailesinin oğlu, Hacı Ahmet ve Mevlüt Doğan kardeşlerin babası, merhum Osman Deli’nin kardeşi, Ayşe Doğan’ın eşi, Karayollarından emekli Bayram Doğan, 30 Kasım 2016 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi 1 Aralık 2016 Perşembe günü Esentepe Mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an’ı Güneşli Mah. İsmetpaşa İlkokulu karşısında kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 542 605 96 06 oğlu Hacı Ahmet,
0 506 394 30 75 oğlu Mevlüt.
ALLAH rahmet eylesin