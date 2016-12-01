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Bayram Doğan 70 yaşında

Aslen Doğan mahallesinden olup Güneşli Mahallesinde oturan merhum Mevlüt Mustafa – merhume Nazife Deli ailesinin oğlu,

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Bayram Doğan 70 yaşında

            Aslen Doğan mahallesinden olup Güneşli Mahallesinde oturan merhum Mevlüt Mustafa – merhume Nazife Deli ailesinin oğlu, Hacı Ahmet ve Mevlüt Doğan kardeşlerin babası, merhum Osman Deli’nin kardeşi, Ayşe Doğan’ın eşi, Karayollarından emekli Bayram Doğan, 30 Kasım 2016 tarihinde vefat etmiştir.

            Cenazesi 1 Aralık 2016 Perşembe günü Esentepe Mezarlığına defnedilmiştir.

            Kur’an’ı Güneşli Mah. İsmetpaşa İlkokulu karşısında kendi hanesinde okunmaktadır.

            Taziye için telefonlar:

            0 542 605 96 06 oğlu Hacı Ahmet,

0 506 394 30 75 oğlu Mevlüt.

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mevlüt akın 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 hafta önce

MERHUM BAYRAM DOĞANA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİSESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Sait anteplioglu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin..

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FIKRI ARSLAN 3 hafta önce

Fani dünyadan hak dünyaya göç eden.BAYRAM DAYIMA Cenab-ı haktan rahmet ve mağfiret dilerim, yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabr-ı cemil niyaz dilerim merhumun Dayiman makamı cennet olsun.Aileye ALLAH sabirlar versin.. Fikri Arslan

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mehmet cehiz 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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lokantacı kadir akdaş ankara 3 hafta önce

merhu abimize yüce Allahtan rahmet ailesine ve yakınlarına başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun inşAllah

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Ersin dag 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin
Mekânı cennet olsun.

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Eminçifliklimuğla 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başısağolsun

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