Bayram Canpolat 53 yaşında

Darende Şuğul mahallesinden İbiş Ali-Hanım Canpolat ailesinin oğlu, İmdat Kalkan'ın damadı, Ankara'da Mobilyacı merhum Pehlivan Canpolat, Fadime Kılınç, Ayşe Alptekin ve Meryem Yüksel, kardeşi, Ahmet ve Pelin Canpolat kardeşlerin babası, Kızılcahamam C.Savsısı Ahmet Canpolat'ın amcası, 1 torun dedesi Bayram Canpolat, 24 Ekim 2016 günü Ankara'da vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Keçiören'de kendi hanesinde okunmaktadır.
26 Ekim 2016 çarşamba günü, akşam namazını müteakip kendi hanesinde Mevlüt'ü Şerifi okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0 506 680 08 40 oğlu Ahmet Canpolat, 0 505 624 45 91 yeğeni Ahmet Canpolat.
MERHUM BAYRAM CANPOLAT BEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN