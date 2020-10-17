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Basey Altun 83 yaşında,

Basey Altun 83 yaşında,
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Türkveren mahallesinden Osman Altun’un eşi, Nebo ve Elifhan Çiçek ailesinin kızı, Ali, Sıddık, Yaşar, İbrahim, Zeynep ve Hatice Altun kardeşlerin annesi, Besey Altun ve merhum Yaşar Çiçek’in ablası, Türkveren Muhtarı Mehmet Altun’un amcasının hanımı, esnaftan su tesisatçısı Mustafa Altun’un yengesi, Besey Altun 17 Ekim 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Taziyesi kendi hanesindedir.
Taziye için telefon:                              0 542 293 84 31 Mustafa Altun          0 544 655 67 96 Muhtar Mehmet Altun


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Basey Altun 83 Yaşında
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