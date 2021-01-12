Baki Güzel 58 yaşında

Aslen Kabaktepe Yeniköy mahallesinden olup Elbistan’da ikamet eden merhum Durdu ve merhume Elif Güzel’in oğlu, Ali, Abdurrahman ve Remzi Güzel’in kardeşi, Ünal, İsrafil ve Durdu Güzel kardeşlerin babası Baki Güzel vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulucami’nde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mahallesi Anadolu lisesi civarında kendi hanesinde okunacaktır.