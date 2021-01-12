Aslen Kabaktepe Yeniköy mahallesinden olup Elbistan’da ikamet eden merhum Durdu ve merhume Elif Güzel’in oğlu, Ali, Abdurrahman ve Remzi Güzel’in kardeşi, Ünal, İsrafil ve Durdu Güzel kardeşlerin babası Baki Güzel vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulucami’nde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mahallesi Anadolu lisesi civarında kendi hanesinde okunacaktır.
Baki Güzel 58 yaşında
12 Ocak 2021 Salı 17:28
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