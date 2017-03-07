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Baki Çalı 90 yaşında

Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nden olup merhum Ahmet Duran ve Yeter Çalı’nın oğlu,

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Baki Çalı 90 yaşında

Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nden olup merhum Ahmet Duran ve Yeter Çalı’nın oğlu, Ömerali, Tebernuş ve Durdu Çalı’nın kardeşi, Yemliha, Mehmet, Mahmut ve Cevdet Çalı kardeşlerin babası,  Cuma ve esnaflardan Bayram, TKİ personeli Salim ve Reşit Çalı’nın amcası Baki Çalı, 90 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi 6 Mart 2017 Pazartesi günü Doğan Mahallesi’nde defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Doğan Mahallesi’nde oğlu Yemliha Çalı’nın evinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 533 244 0512 oğlu Cevdet,

0 538 283 8635 oğlu Yemliha.

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