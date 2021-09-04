Bahtiyar Taş 42 yaşında
Ekinözü ilçesinin Kürtül Mahallesi’nden Muzaffer ve Ayşe Taş ailesinin oğlu, Hulusi, Mehmet, Hamit ve Yusuf Taş kardeşlerin kardeşi, Hakkı, Sabri ve Sadık Taş kardeşlerin yeğeni Bahtiyar Taş vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Eylül Cumartesi günü öğle namazının ardından Hocazade Cami’inde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Ehl-i Beyt Cami karşısındaki kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0534 617 5940 abisi Hulusi
0539 624 3742 kardeşi Mehmet
0505 067 7646 amcası Sadık.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim