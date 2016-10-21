Bahri Alkılınç 78 yaşında

Efsus Turan Mahallesi Muhtarı Danyal Alkılınç'ın babası, Erçene Mahallesinden Hidayet Alkılınç'ın eşi, Veli ve Ayhan Alkılınç'ın kardeşleri, Tevabil, Ergün, Danyal, Cafer, Rafet ve Ferhat Alkılınç'ın babaları, Bahri Alkılınç, vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim’i Erçene Mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon: 0 533 760 29 40 oğlu Danyal Alkılınç.
MERHUM BAHRİ ALKILIÇ AMCAYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.