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Bahri Alkılınç 78 yaşında

Efsus Turan Mahallesi Muhtarı Danyal Alkılınç'ın babası,

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Bahri Alkılınç 78 yaşında

Efsus Turan Mahallesi Muhtarı Danyal Alkılınç'ın babası, Erçene Mahallesinden Hidayet Alkılınç'ın eşi, Veli ve Ayhan Alkılınç'ın kardeşleri, Tevabil, Ergün, Danyal, Cafer, Rafet ve Ferhat Alkılınç'ın babaları, Bahri Alkılınç, vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim’i Erçene Mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon: 0 533 760 29 40 oğlu Danyal Alkılınç.

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MEHMET GÜNEŞ[Tedaş] 2 ay önce

MERHUM BAHRİ ALKILIÇ AMCAYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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