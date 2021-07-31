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Bağdat Gündoğdu

Bağdat Gündoğdu
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Bağdat Gündoğdu 

Aslen Darende yukarı Ulupınar mahallesinden olup Elbistan'da ikamet eden Hasan Gündoğdu'nun eşi, Emin, Siyabe, Ergül ve Döndü kardeşlerin annesi, Halil, Abidin, merhum Yusuf ve Kasım Gündoğdu'nun yengesi Bağdat Gündoğdu vefat etmiştir.

Cenazesi 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü öğlen namazından sonra Hocazade camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Orhangazi mahallesi Gökkuşağı düğün salonu arkası Ahi Evran sitesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0532 560 21 66 Mevlüt 

0532 100 15 12 oğlu Erdal 

0542 203 84 48 Hasan Gündoğdu 

0544 724 24 46 Emin Gündoğdu 

0546 571 17 31 Halil Gündoğdu 

0535 460 46 20 Abidin Gündoğdu

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