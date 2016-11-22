Baddal Ülgü 74 yaşında

Gürün ilçesi Yaylacık köyünden Hasan-Ayşe Ülgü ailesinin oğlu, Zekiye Ülgü’nün eşi, İsmail, Hakan, Saim, Halime Baş, Selma ve Ayşe kardeşlerin babası, Ali ve Hacı Ülgü kardeşlerin abisi, Elbistan Yapılı köyünden Baddal ve Mustafa Ülgü kardeşlerin amcası, 8 torun dedesi Baddal Ülgü; uzun süredir ikamet etmekte olduğu İstanbul-Samandıra’daki evinde 20/11/2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerimi; Samandıra’daki evinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: Kardeşi Hacı; 0 532 650 09 95, Yeğeni Mustafa; 0 546 890 34 46.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya
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