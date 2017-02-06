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Aziz Şen 83 yaşında

Akbayır (Til) mahallesinden merhum Mehmet Ali Şen’in oğlu,

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Aziz Şen 83 yaşında

            Akbayır (Til) mahallesinden merhum Mehmet Ali Şen’in oğlu, Elbistan Belediyesi personeli Bahtiyar, Nazif, esnaftan Hakan, Mehmet Ali, Cengiz, Abdulvahap, Faik, Halk Eğitim’de Memur Banu Şen, Sadakak Kanat, Nuray Aslan ve Hülya Kaya kardeşlerin babası, Ormancı Aziz Şen, 6 Şubat 2017 Pazartesi günü vefat etmiştir.

            Cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Akbayır Mahallesi Büyük Camiinden alınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

            Kur’an’ı Akbayır’da kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 544 766 96 97 oğlu Nazif,

0 530 302 51 87 oğlu Hakan.

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