Aslen Afşin Poskof Mahallesi’nden olup Elbistan’da Tepebaşı Mahallesi’nde ikamet eden merhum Meryem Gök’ün eşi, İsrafil, İlyas, Ferize Türk, Hatun Durna kardeşlerin babası, İsmail Türk ve Mükremin Durna’nın kayınbabası, Kenan Gök’ün ağabeyi, Beytullah Gök’ün amcası hoca namıyla anılan Aziz Gök 83 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı, Tepebaşı Mahallesi’nde 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Tepebaşı Mahallesi Toprakkale Sokak Yeni Cami civarındaki kendi hanesinde okunacaktır.
Aziz Gök (Hoca) 83 yaşında
Aziz Gök (Hoca) 83 yaşında
17 Mayıs 2019 Cuma 16:49
Aslen Afşin Poskof Mahallesi’nden olup Elbistan’da Tepebaşı Mahallesi’nde ikamet eden merhum Meryem Gök’ün eşi, İsrafil, İlyas, Ferize Türk, Hatun Durna kardeşlerin babası, İsmail Türk ve Mükremin Durna’nın kayınbabası, Kenan Gök’ün ağabeyi, Beytullah Gök’ün amcası hoca namıyla anılan Aziz Gök 83 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı, Tepebaşı Mahallesi’nde 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Tepebaşı Mahallesi Toprakkale Sokak Yeni Cami civarındaki kendi hanesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin gök ailesinin başı sağ olsun
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah. Ailesinin başı sağ olsun.
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum
Ah be dayim görüşemedik Allah rahmet eylesin cenazende olamayacam rabbim seni cennetine alsin inşAllah rabbim yattiğin yeri nur mekanını cennet etsin inşAllah..
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin ailesinin başı sağolsun KAZIM KICI
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah