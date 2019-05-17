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Aziz Gök (Hoca) 83 yaşında

Aziz Gök (Hoca) 83 yaşında

Aziz Gök (Hoca) 83 yaşında

Aslen Afşin Poskof Mahallesi’nden olup Elbistan’da Tepebaşı Mahallesi’nde ikamet eden merhum Meryem Gök’ün eşi, İsrafil, İlyas, Ferize Türk, Hatun Durna kardeşlerin babası, İsmail Türk ve Mükremin Durna’nın kayınbabası, Kenan Gök’ün ağabeyi, Beytullah Gök’ün amcası hoca namıyla anılan Aziz Gök 83 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazı, Tepebaşı Mahallesi’nde 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacaktır. Kur’an-ı Kerim’i, Tepebaşı Mahallesi Toprakkale Sokak Yeni Cami civarındaki kendi hanesinde okunacaktır.

 Taziye için telefon: 0542 360 0844 oğlu İsrafil

 

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Yılmaz kalkan 4 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Mualla 4 gün önce

Allah rahmet eylesin gök ailesinin başı sağ olsun

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İhsan Çankal 4 gün önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah. Ailesinin başı sağ olsun.

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Kemal Götürler 4 gün önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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Yakup Altay 4 gün önce

Ah be dayim görüşemedik Allah rahmet eylesin cenazende olamayacam rabbim seni cennetine alsin inşAllah rabbim yattiğin yeri nur mekanını cennet etsin inşAllah..

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Hüseyin önat 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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KAZIM KICI 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin ailesinin başı sağolsun KAZIM KICI

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Çetin Saykın Almanya 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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