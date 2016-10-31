Ayten Kaya 66 yaşında

Aslen Afşin Karagöz köyünden olup Elbistan Bahçelievler mahallesinde ikamet eden boya ustası Hacı Kaya'nın eşi, Ali ve Emre kardeşlerin annesi, İsrafil, Mehmet, Serdar ve İsmail bacanakların kayınvalidesi, emekli adliye personeli Ramazan ve Mehmet Ali Kaya'nın yengesi, çarşı esnaflarından Kasap Güven, Ali, Doğan ve Veteriner Hekim Ferhat Fedakar'ın dayılarının eşi, Ayten Kaya, vefat etmiştir.

Cenazesi dün ikindi namazına müteakiben Bahçelievler Mescid-i Aksa camiinde kılınarak Esentepe mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Bahçelievler Mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 543 413 46 46 oğlu Ali Kaya, 0 546 413 46 46 eşi Hacı Kaya.