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Ayten Kaya 66 yaşında

Aslen Afşin Karagöz köyünden olup Elbistan Bahçelievler mahallesinde ikamet eden boya ustası Hacı Kaya'nın eşi

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Ayten Kaya 66 yaşında

            Aslen Afşin Karagöz köyünden olup Elbistan Bahçelievler mahallesinde ikamet eden boya ustası Hacı Kaya'nın eşi, Ali ve Emre kardeşlerin annesi, İsrafil, Mehmet, Serdar ve İsmail bacanakların kayınvalidesi, emekli adliye personeli Ramazan ve Mehmet Ali Kaya'nın yengesi, çarşı esnaflarından Kasap Güven, Ali, Doğan ve Veteriner Hekim Ferhat Fedakar'ın dayılarının eşi, Ayten Kaya, vefat etmiştir.

Cenazesi dün ikindi namazına müteakiben Bahçelievler Mescid-i Aksa camiinde kılınarak Esentepe mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Bahçelievler Mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 543 413 46 46 oğlu Ali Kaya, 0 546 413 46 46 eşi Hacı Kaya.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUME AYTEN KAYA HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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Kenan aksu 2 ay önce

Merhume ye Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin başı sağolsun

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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nuh özberk 2 ay önce

merhumeye Allahtan rahmet yakınlarına baş salı dilerim

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ADNAN GÖNÇ 2 ay önce

MERHUMEYE ALLAHTAN RAHMET KALANLARA SABIR DİLEĞİYLE BAŞINIZ SAĞ OLSUN ALLAH CENNETTE KAVUŞTURSUN ADNAN GÖNÇ

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FATMA GÜL 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN .SEVDİĞİMİZ BİR KOMŞUMUZDU MEKANI CENNET OLSUN.

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cemal özkaya 2 ay önce

Allah rahmet eylesin. rabbim çektiklerini günahlarına kefaret etsin.

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