Aysel Soysal 68 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden Merhum Osman ve Türkan Soysal ailesinin kızı, Merhum Muammer Soysal’ın eşi, Merhum Hayrullah ve Hacı Emine Soysal’ın gelini, Arif Soysal, Meral Terzi, öğretmen Mehmet Soysal ve Şenel Kurt kardeşlerin ablası, Hayrullah Soysal, Emin Can Soysal ve Emine Akman kardeşlerin annesi emekli öğretmen Aysel Soysal vefat etmiştir.
Cenazesi 5 kasım 2020 perşembe günü Ankara Gölbaşı Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Gölbaşı Mezarlığına defnedilecektir.
Not: Taziye kabulü mezarlıkta yapılacaktır.
Taziye için telefonlar
0533 322 36 89 Hayrullah Soysal
0532 326 91 54 Emin Can Soysal
0542 563 05 88 Arif Soysal
0505 679 59 85 Meral Terzi
0542 422 45 19 Mehmet Soysal
0543 565 17 65 Şenel Kurt