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Ayşe Yücel 95 Yaşında 

Ayşe Yücel 95 Yaşında 
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Ayşe Yücel 95 Yaşında 

Darende Yenice mahallesinden Mehmet Yücel'in eşi, Ali, Mustafa, Recep, Ömer ve Dağlı Cuma Yücel kardeşlerin annesi, Ayşe Yücel 19 Ağustos 2021 Perşembe günü 95 yaşında vefat etmiştir. 

Cenazesi 19 Ağustos 2021 Perşembe günü ikindi namazına müteakip Yenice merkez camii'nde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kuranı Kerimi kendi hanesinde okunacaktır. 

Taziye için telefonlar: 0541 366 85 44 Oğlu Cuma Yücel 

0536 624 84 17 Oğlu Ömer Yücel 

0531 313 39 83 Oğlu Ali Yücel 

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Yücel 95 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 1 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Niyazi CERİTLİ 1 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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ADEM KANCI 56 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sabit Yinanç 53 dakika önce

Merhumeye Cenabı Allah tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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