Ayşe Yücel 95 Yaşında
Darende Yenice mahallesinden Mehmet Yücel'in eşi, Ali, Mustafa, Recep, Ömer ve Dağlı Cuma Yücel kardeşlerin annesi, Ayşe Yücel 19 Ağustos 2021 Perşembe günü 95 yaşında vefat etmiştir.
Cenazesi 19 Ağustos 2021 Perşembe günü ikindi namazına müteakip Yenice merkez camii'nde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kuranı Kerimi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0541 366 85 44 Oğlu Cuma Yücel
0536 624 84 17 Oğlu Ömer Yücel
0531 313 39 83 Oğlu Ali Yücel
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN