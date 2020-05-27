Ayşe Yılmaz 54 yaşında

Çatova Mahallesi’nden Yahya ve Fatma Çelik ailesinin kızı, merhum Mevlüt Ahmet Yılmaz’ın gelini, İsmail Yılmaz’ın eşi, polis memuru Erhan, Furkan ve Fatih Yılmaz ile Huri Çelik kardeşlerin annesi, Halil, Emin ve Birgül Çelik kardeşlerin kız kardeşi, Metin Çelik’in kayınvalidesi, Aziz, Ali, Adnan, Mustafa ve Bedri Yılmaz’ın yengesi Ayşe Yılmaz vefat etmiştir. Cenazesi, 27 Mayıs Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Pınarbaşı Cami’inde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Taziye çadırı kurumayacak olup; Kur’an-ı Kerim’i, Recep Tayyip Erdoğan Millet Markı güneyinde Karahan Sokak’ta bulunan Doğan Apartmanı No: 16’da okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0543 786 4871 eşi İsmail Yılmaz

0542 443 0546 oğlu Erhan Yılmaz

0506 584 4615 ağabeyi Halil Çelik

0541 819 6261 ağabeyi Emin Çelik.