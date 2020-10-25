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Ayşe Yıldırım

Ayşe Yıldırım

Ayşe Yıldırım
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Akören Mahallesinden merhum Ahmet Yıldırımın eşi, Temel, Ömer, Habib, Meral, Betül, Tülay, Zühal Arife, Nergis ve Sultan kardeşlerin annesi,  Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ragıp Kul ve Hasan Kul ‘n teyzesi, Ahmet Yıldırım’ın babaannesi Ayşe Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi, 25 Ekim Pazar günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Tepebaşı Mahallesi Darende Caddesi Yıldırım Market karşısındaki kendi hanesinde okunmaktadır.

 

Taziye için telefonlar:

 

054 274 31648 oğlu Temel Yıldırım

0544 809 1015 yeğeni Ragıp Kul


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