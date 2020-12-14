Evcihüyük mahallesinden merhum Vahap Yıldırım’ın eşi, Darende Balaban nahiyesinden Hasan ve Ayşe Bozdoğan ailesinin kızı, Hamit, Recep, Hasan, Ali, Merhum Hüseyin ve merhum Hanifi ile Sakine, Semiye, Songül kardeşlerin annesi, Ömer Kılıç, Mustafa Korkmaz ve Vahap Yıldırım Bacanakların kayınvalidesi, Fatma ve Saliha Göçer kardeşlerin ablası, Murat, Şaban, Mustafa, Eyüp, Ali ve Bayram Yıldırım’ ın babanneleri, Eski Muhtar Ömer Öğüt, Ramazan, Hasan, Alpaslan, Osman ve merhum Omo Öğüt kardeşlerin yengesi, merhum Hüseyin Göçer ve Mehmet Göçer’in baldızı, Himmet, Mustafa, Ahmet, Serdal, Hasan ve Akif Göçer"in teyzesi, Ayşe Yıldırım vefat etmiştir.
Cenazesi 15 Aralık 2020 salı günü Evcihüyük mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar
0 544 868 20 47 oğlu Hasan Yıldırım
0 543 332 32 32 oğlu Hamit Yıldırım
0 544 868 20 48 torunu Ali Yıldırım
Ayşe Yıldırım 84 yaşında
14 Aralık 2020 Pazartesi 13:14
Evcihüyük mahallesinden merhum Vahap Yıldırım’ın eşi, Darende Balaban nahiyesinden Hasan ve Ayşe Bozdoğan ailesinin kızı, Hamit, Recep, Hasan, Ali, Merhum Hüseyin ve merhum Hanifi ile Sakine, Semiye, Songül kardeşlerin annesi, Ömer Kılıç, Mustafa Korkmaz ve Vahap Yıldırım Bacanakların kayınvalidesi, Fatma ve Saliha Göçer kardeşlerin ablası, Murat, Şaban, Mustafa, Eyüp, Ali ve Bayram Yıldırım’ ın babanneleri, Eski Muhtar Ömer Öğüt, Ramazan, Hasan, Alpaslan, Osman ve merhum Omo Öğüt kardeşlerin yengesi, merhum Hüseyin Göçer ve Mehmet Göçer’in baldızı, Himmet, Mustafa, Ahmet, Serdal, Hasan ve Akif Göçer"in teyzesi, Ayşe Yıldırım vefat etmiştir.
merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim
Innalillah ve innaileyhi racium ALLAH rahmet eylesin yıldırım ailesine baş sağlığı dileriz
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah yıldırım ailesine ve sevenlerine sabır ve başsaglıgı dilerim
Merhumeye ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine Himmet göçer nezdinde başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun nur içinde yatsın
Allah rahmet eylesin, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.