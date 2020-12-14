Ayşe Yıldırım 84 yaşında

Evcihüyük mahallesinden merhum Vahap Yıldırım’ın eşi, Darende Balaban nahiyesinden Hasan ve Ayşe Bozdoğan ailesinin kızı, Hamit, Recep, Hasan, Ali, Merhum Hüseyin ve merhum Hanifi ile Sakine, Semiye, Songül kardeşlerin annesi, Ömer Kılıç, Mustafa Korkmaz ve Vahap Yıldırım Bacanakların kayınvalidesi, Fatma ve Saliha Göçer kardeşlerin ablası, Murat, Şaban, Mustafa, Eyüp, Ali ve Bayram Yıldırım’ ın babanneleri, Eski Muhtar Ömer Öğüt, Ramazan, Hasan, Alpaslan, Osman ve merhum Omo Öğüt kardeşlerin yengesi, merhum Hüseyin Göçer ve Mehmet Göçer’in baldızı, Himmet, Mustafa, Ahmet, Serdal, Hasan ve Akif Göçer"in teyzesi, Ayşe Yıldırım vefat etmiştir.

Cenazesi 15 Aralık 2020 salı günü Evcihüyük mahallesinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar

0 544 868 20 47 oğlu Hasan Yıldırım

0 543 332 32 32 oğlu Hamit Yıldırım

0 544 868 20 48 torunu Ali Yıldırım



