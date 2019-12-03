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Ayşe Yener 76 yaşında,

Ayşe Yener 76 yaşında,

Ayşe Yener 76 yaşında,

Ekinözü ilçesi Öztürk mahallesinden Karaca Mehmet namı ile anılan Mehmet Yener'in eşi, Mehmet Özen'in kızı, Şirahbil, Ali, Osman, Ekinözü Gençlik ve Spor İlçe Md. İbrahim, Aysel, Hacer, Elif, Fatma Kiraz ve Sariye Yener kardeşlerin annesi,  Zekeriye, Uzun, Ümit Güneş,İlyas Geçiçi, Mehmet Ekici, Mustafa Coşkun ve Cuma Çeleğen'in kaynanası, Ayşe Yener 02 Aralık 2019 günü vefat etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon : 

0 506 710 46 57 oğlu İbrahim

0 546 236 60 54 oğlu Ali Yener 

 


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