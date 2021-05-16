Ayşe Yalçınöz 76 yaşında
Merhum Hacı Mehmet Odacıoğlu ve merhume Fadime Odacıoğlu ailesinin kızı, merhum Mustafa Yalçınöz'ün eşi, Mehmet, Halis, Cuma, Hüseyin, Fatih, Battal, Resmiye, Semiye ve merhum Sefa Yalçınöz kardeşlerin annesi, Sıttık, Mehmet ve Salih Odacıoğlu kardeşlerin Ablası, Ayşe Yalçınöz vefat etmiştir.
Cenazesi 17 Mayıs 2020 Pazartesi günü öğle namazından sonra ulu camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an ve taziyesi Battalgazi mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0 532 175 83 32 Fatih Yalçınöz
0 543 315 35 45 Halis Yalçınöz
0 543 315 35 66 Mehmet Yalçınöz