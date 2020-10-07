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Ayşe Soysal 66 yaşında

Ayşe Soysal 66 yaşında

Ayşe Soysal 66 yaşında
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 Berber Karalar kabilesinden merhum Bedir ve Nazmiye Karaoğlan ailesinin kızı, merhum terzi Hüseyin ve Kadriye Soysal ailesinin gelini, şeker fabrikasından emekli Nedim Soysal'ın eşi, çarşı esnaflarından Celal, Adil,  merhum Durdu ve Mehmet Karaoğlan ile Sevim ve Sevgi kardeşlerin kız kardeşi,  merhum ayakkabıcı Necip Karaoğlan'ın baldızı Ayşe Soysal vefat etmiştir. Cenazesi, 8 Ekim Perşembe günü Pınarbaşı Cami'inden öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir. 
Taziye için telefonlar
Eşi Nedim Soysal 05375422158 
Kızı Aysun 05077432408 
Kızı Cansu 05434305190 
Abisi Celal Karaoğlan 05076047799 
Abisi Adil Karaoğlan 0545 4375898

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