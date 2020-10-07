Ayşe Soysal 66 yaşında

Taziye için telefonlar

Eşi Nedim Soysal 05375422158

Kızı Aysun 05077432408

Kızı Cansu 05434305190

Abisi Celal Karaoğlan 05076047799

Abisi Adil Karaoğlan 0545 4375898

Berber Karalar kabilesinden merhum Bedir ve Nazmiye Karaoğlan ailesinin kızı, merhum terzi Hüseyin ve Kadriye Soysal ailesinin gelini, şeker fabrikasından emekli Nedim Soysal'ın eşi, çarşı esnaflarından Celal, Adil, merhum Durdu ve Mehmet Karaoğlan ile Sevim ve Sevgi kardeşlerin kız kardeşi, merhum ayakkabıcı Necip Karaoğlan'ın baldızı Ayşe Soysal vefat etmiştir. Cenazesi, 8 Ekim Perşembe günü Pınarbaşı Cami'inden öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.