Ayşe Sert 86 yaşında,
03 Kasım 2020 Salı 08:07
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim
Merhumeye Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm ailesine çocuklarına başsağlığı dilerim.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin Mekanı Cennet olsun InşAllah Tüm yakınlarının Başı Sağolsun Allah Sabır versin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun