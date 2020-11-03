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Ayşe Sert 86 yaşında,

Ayşe Sert 86 yaşında,
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B.Yapalak mahallesinden Ali Sert'in eşi, Ahmet Çiçek'in kızı, AEL'den emekli Mehmet Sert, Botaş personeli Eder Sert ve Safiye Genç kardeşlerin annesi, YSE'den emekli Ömer Genç'in kayınvalidesi, Burak, Çağrı, Ahmet, Hakcan Göktuğ ile Ali ve Yemliha Sert'in babaannesi, Faruk ve Ali Genç'in anneannesi, Ayşe Sert 3 Kasım 2020 günü kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakip lu Camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. 
Taziyesi,  Orhangazi mahallesi, Yunus Emre Camii civarı, Çıraklık Okulu karşısı kendi hanesindedir.
Taziye çin telefonlar :
0 542 657 50 79 oğlu Mehmet Sert 
0 544 585 22 91 oğlu Ejder Sert

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Ayşe Sert 86 Yaşında
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Adem Kancı 27 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hamdi olgun 20 dakika önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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cuma eser 11 dakika önce

merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Sabit Yinanç 10 dakika önce

Merhumeye Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun

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Yılmaz kalkan 6 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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HüSEYİN GÜNEŞ 5 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm ailesine çocuklarına başsağlığı dilerim.

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Ali Akarsu Istanbul 2 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Ali GÖKKAYA/K.MARAS 60 saniye önce

Allah rahmet eylesin Mekanı Cennet olsun InşAllah Tüm yakınlarının Başı Sağolsun Allah Sabır versin

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