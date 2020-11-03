Ayşe Sert 86 yaşında,

B.Yapalak mahallesinden Ali Sert'in eşi, Ahmet Çiçek'in kızı, AEL'den emekli Mehmet Sert, Botaş personeli Eder Sert ve Safiye Genç kardeşlerin annesi, YSE'den emekli Ömer Genç'in kayınvalidesi, Burak, Çağrı, Ahmet, Hakcan Göktuğ ile Ali ve Yemliha Sert'in babaannesi, Faruk ve Ali Genç'in anneannesi, Ayşe Sert 3 Kasım 2020 günü kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına müteakip lu Camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi, Orhangazi mahallesi, Yunus Emre Camii civarı, Çıraklık Okulu karşısı kendi hanesindedir.

Taziye çin telefonlar :

0 542 657 50 79 oğlu Mehmet Sert