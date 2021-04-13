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Ayşe Şafak 48 yaşında, 

Ayşe Şafak 48 yaşında, 
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Karahüyük mahallesinden olup Elbistan'da ikamet eden Osman ve Nuriye Şafak ailesinin kızı, Zeynep Arslan, Emine Şafak, Yurdanur Kayakoparan, Songül Akgül, Atatürk H.E.S. personeli Recep Şafak ve esnaf Ahmet Şafak kardeşlerin yeğeni, Ayşe Şafak muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 14 Nisan 2021 Çarşamba günü öğle namazından sonra Eyüp Sultan Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Battalgazi mahallesi Çağatay Sokak (Sekili semti) kendi hanesindedir. 

Taziye için telefonlar :

0 531 232 87 39 babası Osman

0 545 531 53 63 kardeşi Recep

0 539 278 94 47 kardeşi Ahmet

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Ayşe Şafak 48 Yaşında
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