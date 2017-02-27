Ayşe Mıhçı 91 yaşında

Tepebaşı mahallesinden Fikri Mıhçı’nın eşi, Afşin Altınelma (Lorşun) Mahallesinden İbrahim ve Emine Binboğa ailesinin kızı, AEL’den emekli İsmail ve Mehmet Mıhçı ile Şahnur Özdemir ve Nadişye Binboğa kardeşlerin annesi, Fakı Binboğa ve Şakir Özdemir’in kayınvalidesi, 17 torun ninesi, 22 de torun çocuğu büyükannesi, Ayşe Mıhçı, 24 Şubat 2017 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 530 467 68 36 oğlu İsmail,

0 542 618 69 01 oğlu Mehmet.