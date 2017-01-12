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Ayşe Marangoz 72 yaşında

İğde mahallesinden AEL’den emekli Mehmet Marangoz’un eşi

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Ayşe Marangoz 72 yaşında

İğde mahallesinden AEL’den emekli Mehmet Marangoz’un eşi, Yapraklı (Burtu) mahallesinden Mevlüt Şahin’in kızı, Durdu Mehmet, Şaban, Navruz, Fatma ve Hasan Marangoz kardeşlerin annesi, Cenap Kuyumcu ve Cuma Koca’nın kayınvalidesi Ayşe Marangoz 12 Ocak 2017 Perşembe günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i; Esentepe mahallesi, Yeşilova camii civarı Çilingir caddesi, Kirazlı sokaktaki kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 543 761 72 22 oğlu D. Mehmet,

0 544 458 95 19 oğlu Şaban,

0 538 698 15 35 damadı Cenap.

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