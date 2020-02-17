Merhum Kürklü Kürklü’nün eşi, merhum Emin, merhum İhsan, Hüseyin, Nurettin Kürklü, Zeynep Aslan, Hidayet Salt’ın anneleri, Hacı Abdullah Aslan’ın kayınvalidesi, Karahüyük mahallesi eski muhtarı Ömer Yılmaz’ın teyzesi Ayşe Kürklü vefat etmiştir.
Cenazesi 18 Şubat Salı günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Meur Sitesi sağlık ocakğı karşısı E-3 blokta okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 530 324 79 58 oğlu Hüseyin,
0 535 730 42 76 oğlu Nurettin.