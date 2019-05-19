Ayşe Koyuncu 90 yaşında,

Cenazesi 20.05.2019 Pazartesi günü öğlen namazına müteakip kılınarak büyükyapalak mahallesine defnedilecektir.
Celal 0 542 265 71 91
19 Mayıs 2019 Pazar 21:19
Allah Rahmet Eylesin MANİSA
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah Rahmet eylesin,yakınlarının başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Başta Celalettin Koyuncu olmak üzere tüm yakınlarının başı sağolsun.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah