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Ayşe Koyuncu 90 yaşında,

Ayşe Koyuncu 90 yaşında,

Ayşe Koyuncu 90 yaşında,

Büyükyapalak mahallesinden Merhum Ömer ve Döne Bölükbaşı ailesinin kızı, merhum Hüseyin Koyuncu'nun eşi, Mustafa, Hatice, Zahiddin, Zekiye, Hüsamettin, Hastane personeli Celal, Cezaevi personeli Mehmet ve Hülya Koyuncu kardeşlerin anneleri Ayşe Koyuncu vefat etmiştir. 
Cenazesi 20.05.2019 Pazartesi günü öğlen namazına müteakip kılınarak  büyükyapalak mahallesine defnedilecektir. 
Kur'an-ı Kerim'i Büyükyapalakta kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar 
Ogullari
Celal 0 542 265 71 91
Mehmet 0 544 831 28 21
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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Koyuncu 90 Yaşında
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Yılmaz kalkan 2 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Murtaza AKKUŞ 2 gün önce

Allah Rahmet Eylesin MANİSA

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Yeter küçük 2 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Hamdi olgun 2 gün önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Ramazan Güçlü (Anamur) 2 gün önce

Allah Rahmet eylesin,yakınlarının başı sağolsun

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Çetin Saykın Almanya 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Engin baykal 2 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Başta Celalettin Koyuncu olmak üzere tüm yakınlarının başı sağolsun.

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