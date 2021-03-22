Ayşe Köker 92 yaşında

Merhum Ömer ve Melek Doğanay'ın kızı, merhum Hakkı Köker'in eşi, merhum Taner Soydan'ın ve Salman Karamanoğlu'nun kayınvalidesi, İsmihan Soydan ve Fatma Karamanoğlu kardeşlerin annesi, Eğitimci yazar Doğan Soydan'ın teyzesi, Avukat Pınar Soydan, Edebiyat öğretmeni Onur Soydan, Hakim Kıvılcım Soydan, Cumhuriyet savcısı Hakan Soydan, Hazal, Emir, Emre Karamanoğlu'nun anneanneleri Ayşe Köker vefat etmiştir. Cenazesi Ulu camide 23 Mart Salı günü ikindi namazından sonra cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonları
İsmihan Soydan (kızı) 0 507 120 52 24
Fatma Karamanoğlu (kızı) 0506 050 12 78 Onur Soydan (torunu) 0505 645 90 61